На Київщині новорічні розваги завершилися моторошною трагедією: що сталося

Смертельні ігри у Білій Церкві / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Зимовий відпочинок на Київщині закінчився трагедією для компанії молодих людей. Небезпечний «атракціон» із використанням автомобіля та шин призвів до загибелі 25-річного хлопця.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Інцидент стався 2 січня у місті Біла Церква, в мікрорайоні Гайок. Близько 14:40 на колишній злітно-посадковій смузі сталася трагедія.

За попередніми даними слідства, 25-річний водій позашляховика Volkswagen Touareg вирішив влаштувати екстремальну розвагу для своїх друзів. Він порушив правила дорожнього руху та приєднав до фаркопу автомобіля дві звичайні автомобільні шини за допомогою мотузки. На цих імпровізованих «санчатах» розмістилися його ровесники.

ДТП у Білій Церкві / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Шини, на яких перебували люди, занесло на смугу зустрічного руху. Саме в цей момент там проїжджав квадроцикл.

За кермом квадроцикла перебувала 16-річна дівчина. Уникнути удару не вдалося: один із молодиків, якого занесло на шині прямо під колеса зустрічного транспорту, отримав надважкі тілесні ушкодження.

ДТП у Білій Церкві / © www.youtube.com/Поліція Київщини

На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Лікарі намагалися врятувати життя постраждалому, проте травми виявилися несумісними з життям. Молодий хлопець помер у кареті «швидкої».

Водія позашляховика Volkswagen Touareg було затримано в процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування.

