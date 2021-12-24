На київському озері жінка під час катання на ковзанах провалилася під лід (відео)

Потерпілу вдалося врятувати.
У Києві на озері Тельбін з води витягнули жінку, що провалилася під лід, коли каталася на ковзанах.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
Інцидент стався 24 грудня. На місце події одразу ж вирушили рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
За допомогою гідрокостюму бійцям вдалось врятувати жінку. Повідомляється, що потерпіла провалилася під лід, катаючись на ковзанах.
Постраждалу переправили на берег і передали бригаді швидкої для надання допомоги.
Нагадаємо, ДСНС попередила про небезпеку замерзлих водойм. За даними служби, від початку грудня в Україні потонула вже 31 людина, троє з яких - діти.
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