На Київщині оголосили повітряну тривогу: що загрожує

У Повітряних силах повідомили про рух російських дронів у повітряному просторі України.

Увечері в середу, 19 березня, у Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Судячи з офіційної карти повітряних тривог, загрозу для мешканців Київщини оголошено о 21:02.

У Повітряних силах повідомили про рух російських дронів у повітряному просторі України з трьох сторін.

"Продовжується захід нових груп ворожих дронів із півдня (Херсонська, Запорізька області), сходу (Донецька, Луганська області) та півночі (Сумська)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 березня опісля телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Києві пролунала низка вибухів.

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