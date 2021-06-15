На Київщині директор дитячого санаторію три роки розкрадав меблі та обладнання: збитки склали 20 млн грн

Екскерівнику державного санаторію "Журавочка" загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У вівторок, 15 червня, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в місті Києві оголосили підозру уже колишньому директору дитячого санаторію. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Директора санаторію підозрюють в тому, що упродовж 2017-2020 років він спільно з керівником приватного товариства, яке орендувало майновий комплекс ДП "Журавочка", вивезли із санаторію меблі та обладнання. Окрім того, корпуси та адміністративні будівлі санаторію було розібрано на будівельні матеріали, які також вивезли з території державного закладу.

Фото:ДБР

Такими діями державі завдано збитків на 19,9 млн гривень.

Фото: ДБР

Ексдиректору санаторію, якого підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше САП і НАБУ повідомили про підозру семи особам у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання "Київзеленбуд".

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