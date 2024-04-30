Монумент на честь Переяславської ради: у Києві демонтують композицію під аркою "Свободи українського народу"

Монумент перенесуть до музею.
У Києві розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу". Він триватиме декілька днів, адже конструкція доволі масивна.
Про це повідомили у КМДА.
Як зазначається, скульптура складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 кг.
"Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити", – зауважили у відомстві.
Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.
Раніше у КМДА відзначали, що демонтаж колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним.
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