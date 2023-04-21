Митрополит Павло поскаржився, що у нього вдома немає світла: не може зарядити електронний браслет

Митрополит Павло начебто не може зарядити свій електронний браслет, який він повинен носити під час домашнього арешту, оскільки у нього немає світла.

Митрополит Павло начебто через відсутність світла не може зарядити свій електронний браслет, який він повинен носити під час домашнього арешту.

Про це він заявив під час засідання у Київському апеляційному суді 21 квітня.

Як зазначається, суд обрав метрополіту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вдома йому потрібно носити електронний браслет. Проте, за словами митрополита, пристрій розрядився, а приєднати його до мережі неможливо, оскільки немає світла.

"Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити", - сказав митрополит.

Крім того, він заявив, що начебто не виступав та не виступає проти нашої держави.

"Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним. Домашній арешт впливає на проведення богослужіння", - зазначив митрополит.

Нагадаємо, що колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла вперше допитали, як підозрюваного. Адвокат заявив, що митрополит надав усі свідчення, які цікавили правоохоронців.

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