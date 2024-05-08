Мешканця Вінниччини судитимуть за розбещення 15-річної дівчини: що відомо

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Києві судитимуть 35-річного уродженця Вінницької області за розбещення 15-річної дівчинки. Чоловік в соцмережах надсилав їй свої інтимні фото та відео порнографічного характеру.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва скеровано до Деснянського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно 35-річного уродженця Вінницької області, що у соціальних мережах намагався звабити 15-річну дівчину, надсилаючи їй порнографію", – йдеться у повідомленні.

Деталі

Як встановили правоохоронці, влітку 2023 року обвинувачений, маючи намір задовольнити свою статеву пристрасть, у соціальних мережах знайшов 15-річну доньку своєї знайомої. Зловмисник почав надсилати дівчині повідомлення сексуального характеру, спілкуватися з нею на інтимні теми, надсилати їй фото та відео порнографічного характеру.

Крім того, під час розслідування в мобільному телефоні обвинуваченого виявлено файли, що належать до дитячої порнографії.

Як деталізували слідчі, чоловіка судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку (ч. 1 ст. 156 КК України);

надсилання зображень порнографічного характеру неповнолітній (ч. 2 ст. 301 КК України);

умисне зберігання та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Раніше йшлося про те, що на Київщині чоловік розбещував 11-річну племінницю співмешканки.

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