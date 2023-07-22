"Люди вже не витримують": у Броварах підприємиця образила військових через зауваження щодо російської мови

На думку власниці торгової точки, в Україні є "тиск на російську мову", хоча в нас "свобода слова".

У Броварах на базарі підприємицю роздратувало зауваження військових щодо російських цінників на товарах. За це власниця торгової точки Гаяна побажала українським захисникам "підірватися на мінах".

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

"Російськомовним військовим можна, а нам – ні?"

Продавчиня запевняє, що її не було на місці тоді, коли прийшли військові у формі ЗСУ. Мовляв, їй передали слова: "Змініть цінники. Ви що, хочете закритися?"

"Це просто якесь знущання! Наші люди, українці, кажуть, що нікого не чіпають за російську мову, а тут – змініть цінники на українські. В нас свобода слова в Україні", – емоційно висловилася жінка.

Захисник одразу виправив підприємицю, сказавши, що у нас – війна. Виявилося, що їй це відомо.

"Так, я сказала, щоб хлопці підірвалися на мінах, які так поводяться з мирними людьми. Ті, які приходять і дозволяють собі за формою робити недостойні речі. Вони приходять і знущаються з людей за російську мову", – пояснила підприємиця.

Потім, традиційно, жінка взялася розповідати про російськомовних хлопців, які воюють у ЗСУ. Згадала й росіян, які перейшли на бік України.

"Російським солдатам, які воюють за нашу країну, їм можна? А людям, які вже не витримують... Людей б'ють на вулицях! Яке мають право хлопці розповідати мені, якою мовою говорити?", – не розуміє Гаяна.

Очікувано, що жінка вирішила спробувати попросити вибачення у Збройних Сил України, буцімто визнавши, що "це було недоречно" і "вона жалкує". Свою фразу вона пояснила "нервовим зривом".

Раніше мовний скандал спалахнув у Боярці на Київщині. Чоловік на колонці слухав пісню репера з ворожої держави. Щобільше, він натякнув, що у війні винна Україна.

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