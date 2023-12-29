Ліквідація наслідків атаки: де у Києві перекритий рух транспорту

У Києві триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Через це на деяких ділянках обмежено рух транспорту.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

Де перекрито

Зазначають, що рух транспорту перекрито за адресами:

перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;

перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;

вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької;

Також обмежено рух по вул. Новокостянтинівська на розворот в бік вул. Квартальні. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери, або на перехресті вул. Куренівська та вул. С. Скляренка.

"Просимо враховувати інформацію при плануванні поїздок містом", – кажуть у КМВА.

Нагадаємо, У Києві під час масованого ракетного удару 29 грудня спрацювала ППО, але внаслідок падіння уламків збитих ракет є постраждалі.

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