Ліквідація наслідків атаки: де у Києві перекритий рух транспорту

Містян попередили про обмеження.
У Києві триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Через це на деяких ділянках обмежено рух транспорту.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко
Де перекрито
Зазначають, що рух транспорту перекрито за адресами:
- перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;
- перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;
- вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької;
Також обмежено рух по вул. Новокостянтинівська на розворот в бік вул. Квартальні. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери, або на перехресті вул. Куренівська та вул. С. Скляренка.
"Просимо враховувати інформацію при плануванні поїздок містом", – кажуть у КМВА.
Нагадаємо, У Києві під час масованого ракетного удару 29 грудня спрацювала ППО, але внаслідок падіння уламків збитих ракет є постраждалі.
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