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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
145
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2 хв

В метро Києва помітили живого гусака — що сталося (відео)

У підземці розповіли, як пасажирам перевозити птахів у вагонах.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
В метро Києва помітили живого гусака — що сталося (відео)

У Києві в метро гуляє вже відомий всім гусак / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

У Києві біля станції метро «Деміївська» помітили незвичного пасажира — гусака. Птах діловито чимчикував до входу на станцію, але потім почав посеред підземного переходу чепуритися, поскубуючи власне пір’ячко.

Про це йдеться у повідомленні кореспондента ТСН.ua із посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

Дехто з пасажирів жартував, мовляв, гусак шукає гроші за проїзд.

Гусак з Деміївки — давно став місцевою «зіркою». Велику пташку часто помічають люди поблизу станції метро.

У Київському метрополітену кажуть, що дійсно часом у підземному переході біля станції «Деміївська» можна зустріти гусака. Пташка гуляє разом зі своїм господарем та обоє поводять себе дуже чемно.

Але у підземці заперечують, що гусак самостійно заходив на станцію «Деміївську» чи їздив у вагоні.

«Пернатий пасажир не заходив до самої станції. Утім, якщо необхідно здійснити поїздку, власнику тварини необхідно дотриматися правил, а саме птах повинен перебувати у спеціальному контейнері під час подорожі у метро», — розповіли ТСН.ua у пресслужбі Київського метрополітену.

Нагадаємо, раніше в Києві виявили двох 16-річних дітей, які знехтували правилами безпеки та ризикували життям каталися між вагонами метро. Тепер підліткам загрожує 15 діб арешту.

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