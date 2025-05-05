У Києві в метро гуляє вже відомий всім гусак / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

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У Києві біля станції метро «Деміївська» помітили незвичного пасажира — гусака. Птах діловито чимчикував до входу на станцію, але потім почав посеред підземного переходу чепуритися, поскубуючи власне пір’ячко.

Про це йдеться у повідомленні кореспондента ТСН.ua із посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

Дехто з пасажирів жартував, мовляв, гусак шукає гроші за проїзд.

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Дата публікації 22:44, 05.05.25 Кількість переглядів 3 У Києві в метро гуляє вже відомий всім гусак

Гусак з Деміївки — давно став місцевою «зіркою». Велику пташку часто помічають люди поблизу станції метро.

У Київському метрополітену кажуть, що дійсно часом у підземному переході біля станції «Деміївська» можна зустріти гусака. Пташка гуляє разом зі своїм господарем та обоє поводять себе дуже чемно.

Але у підземці заперечують, що гусак самостійно заходив на станцію «Деміївську» чи їздив у вагоні.

«Пернатий пасажир не заходив до самої станції. Утім, якщо необхідно здійснити поїздку, власнику тварини необхідно дотриматися правил, а саме птах повинен перебувати у спеціальному контейнері під час подорожі у метро», — розповіли ТСН.ua у пресслужбі Київського метрополітену.

Нагадаємо, раніше в Києві виявили двох 16-річних дітей, які знехтували правилами безпеки та ризикували життям каталися між вагонами метро. Тепер підліткам загрожує 15 діб арешту.

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