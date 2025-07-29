На станції метро Либідська в Києві виявили підозрілий предмет

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На станції метро «Либідська» в Києві виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки її тимчасово зачинили на вхід і вихід для пасажирів.

Про це стало відомо із заяви Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Станом на 15:40 поїзди слідують без зупинки повз станцію «Либідська».

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«На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями в Києві постраждала станція «Лук’янівська». Вона вкотре опинилася під ударом Росії. Кияни, які ховалися у метро від російського обстрілу, накрила хмара пилюки внаслідок вибухової хвилі. Люди розповіли, що відбувалося на станції.

Раніше також йшлося про те, що у Києві обмежили рух транспорту низкою вулиць. Зокрема, обмеження діяли у центральній частині міста.

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