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- Київ
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В Києві зачинили одну з центральних станцій метро — що сталося
Пасажири не зможуть як вийти, так і сісти у потяг на станції «Либідська».
На станції метро «Либідська» в Києві виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки її тимчасово зачинили на вхід і вихід для пасажирів.
Про це стало відомо із заяви Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Станом на 15:40 поїзди слідують без зупинки повз станцію «Либідська».
«На місце викликали вибухотехнічну групу. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями в Києві постраждала станція «Лук’янівська». Вона вкотре опинилася під ударом Росії. Кияни, які ховалися у метро від російського обстрілу, накрила хмара пилюки внаслідок вибухової хвилі. Люди розповіли, що відбувалося на станції.
Раніше також йшлося про те, що у Києві обмежили рух транспорту низкою вулиць. Зокрема, обмеження діяли у центральній частині міста.
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