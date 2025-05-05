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У Києві дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з 13 поверху — що відомо про загиблу
Трагедія трапилася в Дарницькому районі столиці на вулиці Ревуцького.
У Києві дівчина вкоротила собі віку. Вона вистрибнула з 13 поверху багатоповерхівки в Дарницькому районі.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua із посиланням на коментар в правоохоронних органах столиці.
«Трагедія трапилася в Дарницькому районі столиці на вулиці Ревуцького», — йдеться у повідомленні.
За інформацією джерел ТСН.ua в правоохоронних органах, дівчина 1999 року народження. Від отриманих травм вона загинула.
Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, раніше йшлося про розслідування загибелі хлопця та дівчини, які випали з балкона багатоповерхівки у Львові. Слідство не виключає самогубство.
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