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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з 13 поверху — що відомо про загиблу

Трагедія трапилася в Дарницькому районі столиці на вулиці Ревуцького.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
У Києві дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з 13 поверху — що відомо про загиблу

У Києві дівчина покінчила життя самогубством — вона вистрибнула з 13 поверху / © Freepik

У Києві дівчина вкоротила собі віку. Вона вистрибнула з 13 поверху багатоповерхівки в Дарницькому районі.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua із посиланням на коментар в правоохоронних органах столиці.

«Трагедія трапилася в Дарницькому районі столиці на вулиці Ревуцького», — йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел ТСН.ua в правоохоронних органах, дівчина 1999 року народження. Від отриманих травм вона загинула.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, раніше йшлося про розслідування загибелі хлопця та дівчини, які випали з балкона багатоповерхівки у Львові. Слідство не виключає самогубство.

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