У Києві дівчина покінчила життя самогубством — вона вистрибнула з 13 поверху / © Freepik

Реклама

У Києві дівчина вкоротила собі віку. Вона вистрибнула з 13 поверху багатоповерхівки в Дарницькому районі.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua із посиланням на коментар в правоохоронних органах столиці.

«Трагедія трапилася в Дарницькому районі столиці на вулиці Ревуцького», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За інформацією джерел ТСН.ua в правоохоронних органах, дівчина 1999 року народження. Від отриманих травм вона загинула.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, раніше йшлося про розслідування загибелі хлопця та дівчини, які випали з балкона багатоповерхівки у Львові. Слідство не виключає самогубство.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.