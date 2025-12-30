Київ знову без світла: у місті розпочали екстрені відключення

Відключення світла у Києві

Реклама

У Києві через необхідність термінової стабілізації енергосистеми почалися екстрені відключення електроенергії.

Відповідне повідомлення прийшло киянам у застосунок “Київ Цифровий”.

Екстрені відключення електроенергії у Києві / © Скріншот

Через це Лівий берег Києва залишився під дією екстрених відключень.

Реклама

“Через пошкодження енергообʼєктів та важку ситуацію в енергосистемі на лівому березі Києва продовжують діяти екстрені відключення через те, що пошкоджені мережі перевантажуються. На Правобережжі продовжуються стабілізаційні відключення”, – зазначають Укренерго.

Зокрема, проблеми з електропостачанням спостерігаються у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах. В “Київенерго” подякували мешканцям за витримку та підтримку та запевнили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення до прогнозованих графіків.

На Правому березі Києва продовжують діяти стандартні графіки відключень. Мешканці, які залишилися без світла під час “білої зони” графіка, можуть залишити заявку через офіційний чат-бот.

Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діють, щоб забезпечити швидке реагування на перевантаження мережі. Мешканців міста просять заздалегідь підготуватися до тимчасових відключень.

Реклама

У міськраді пообіцяли сповістити киян одразу після того, як ситуація нормалізується та графік відновить роботу.

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

За інформацією енергетиків, графіки впроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Через це у більшості областей 30 грудня діятимуть графіки погодинних відключень.