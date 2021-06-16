"Хоч би допоміг бабусі": у Києві пенсіонерка просила гроші на продукти, а сама роз'їжджала на таксі

Про "бізнес" жінки розповіли в соціальних мережах свідки інциденту.
У Києві біля одного з супермаркетів "підприємлива" бабуся збирала пожертву, після чого робила покупки та їхала на таксі.
Про це в соцмережах пишуть місцеві жителі, які стали свідками інциденту.
Як з'ясувалося, пенсіонерка придумала спосіб шахрайства, завдяки якому вона наживалася на небайдужих містянах. Жінка просила оплатити її покупки, після чого їхала з магазину на таксі. За словами касирів супермаркету, в день бабусі городяни жертвують близько 1000 гривень.
"Іду в магазин і бачу, що стоїть бабуся з возом і пакетами, просить грошей. Далі бачу, як за нею приїжджає таксі. Почав знімати відео. Касир сказав, що вона "постійний клієнт" і просить оплатити покупки. За словами касира: в день на товарах вона має 900 гривень, а якщо пощастить — і більше. Плюс те, що дають небайдужі люди", — розповідає свідок інциденту.
«Иду в магазин и вижу стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир с Новуса сказал, что она «постоянный клиент» и просит оплатить покупки. Со слов кассира - 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то что, неравнодушные люди дают.» Киев, Броварской проспект, 17 , магазин НовусОпубликовано Київ Оперативний Вторник, 15 июня 2021 г.
На ролику, який він опублікував в Мережі, видно, що за жінкою, після того, як вона скупилася, приїжджає автомобіль.
"Тобто я дав вам 20 гривень на таксі? — запитав чоловік у бабусі, яка сідала в авто. Так, — каже жінка, — хоч би допоміг бабці, я все розтратила".
У коментарях користувачі обурилися поведінкою жінки, проте запропонували альтернативний варіант: давати не гроші, а харчі.
- Допомога грошима — зло. Потрібно давати шматок хліба.
- Таких дуже багато промишляє у великих магазинах.
- "Гарний” бізнес.
Нагадаємо, що в Кривому Розі під суд відправили копа, який організував схему отримання великих хабарів. У підприємця поліцейський вимагав 20 000 гривень.