Готував теракт у Києві, а гроші отримував на банківську карту: СБУ викрила білоруського спецагента

Готував теракт у Києві, а гроші отримував на банківську карту: СБУ викрила білоруського спецагента

Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

Служба безпеки України викрила ворожого агента, який готував вчинення теракту в Києві. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур. Киянин збирався підпалити автомобіль біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

Про це пише пресслужба СБУ.

Правоохоронці зазначають, що дії ворожого агента були спрямовані на "розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь".

Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

За даними слідства, киянина завербували через одну з анонімних груп месенджера "Telegram". Для зв’язку з "кураторами" зловмисник використовував заборонені російські електронні поштові сервіси, а кошти за проведення підривної діяльності він отримував з-за кордону на свою банківську картку.

В СБУ зазначають, що для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб (який саме не зазначається), легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Як виявилося, білоруський агент займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього зловмисник робив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування.

Крім того, українська спецслужба також зясувала, що киянин причетний до організації несанкціонованих "мітингів" поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Слід зазначити, що учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

Наразі зловмисника вже затримали. Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).

Нагадаємо, Служба безпеки України в Харківській області викрила місцевого мешканця, якого завербували російські спецслужби. Чоловік мав збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері української оборони.

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