Довжелезні черги до станцій метро в Києві:  у підземці пояснили причину (відео)

Після масованої атаки росіян на Київ у соціальних мережах пишуть про кілометрові черги до станцій метро на червоній гілці підземки, нібито станції закриті і знеструмлені через атаку ворога.

У Київському метрополітені сайту ТСН.ua розповіли, що знеструмлення не було, а всі станції метро вже працюють у звичному режимі.

"Наземні станції червоної лінії відчиняються після скасування повітряної тривоги та в залежності від виходу поїздів з електродепо. А під час повітряної тривоги працівники депо також перебувають в укритті", - пояснюють у Київському метрополітені.

Там додають, що наразі станції метро працюють у звичайному режимі.

У Київському метрополітені зазначають, що до відбою повітряної тривоги, перевезення пасажирів забезпечується наявною кількістю поїздів та, відповідно, машиністів на лініях.

"Тобто та кількість, яка лишилась на кінцевих станціях на нічний відстій, перевозить пасажирів аж до відбою тривоги. Після відбою депо починає видачу поїздів і графік руху повертаються до звичного", - розповіли в метро.

Черги до станцій метро в Києві

Нагадаємо, Київ у ніч проти 25 листопада окупаційні війська Росії масовано атакували ударними безпілотниками з півдня, півночі та сходу. Повітряна тривога тривала понад шість годин.