Чоловік облив кров’ю двері колишньої та залишив їй "подарунок": що йому загрожує за це (чутливі кадри)

Чоловік облив кров’ю двері колишньої та залишив їй «подарунок»: що йому загрожує за це / © Генеральна прокуратура України

Дарницький районний суд міста Києва виніс вирок 35-річному чоловікові, який вчинив зухвалі хуліганські дії щодо своєї колишньої дівчини. Він облив двері її квартири кров’ю та розкидавши кишки. За сукупністю злочинів, включаючи попередні вироки, чоловік проведе у в’язниці 8 років та 1 місяць.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Деталі моторошного хуліганства

Інцидент стався у Дарницькому районі. Після вживання алкоголю чоловік придбав два балончики фарби, а також незвичний «набір» — кров та кишки, куплені на ринку (ймовірно, для кров’янки).

На стінах загального коридору будинку, де проживає його колишня дівчина, він залишив нецензурні написи фарбою. Кульмінацією акту помсти стало те, що він облив двері та стіни кров’ю та розкидав біля її дверей кишки. Чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Покарання за сукупністю злочинів

Як з’ясувалося, засуджений мав кримінальне минуле. Ще у 2022 році його засудили в Чернігівській області за вимагання, позбавлення волі людини та грабіж. Однак, незважаючи на набуття того вироку законної сили, під варту його тоді не взяли.

Саме тому, за сукупністю попереднього та нового вироків, чоловікові призначено остаточне покарання у вигляді 8 років 1 місяця позбавлення волі. Досудове розслідування у справі проводили слідчі Дарницького РУ ГУ Нацполіції у місті Києві.

Увага! Фото містить чутливі кадри 18+

Чоловік облив кров’ю дверы та залишив кишки. / © Генеральна прокуратура України

