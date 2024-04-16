Чи можливий повторний наступ росіян на Київ найближчим часом: думка військового

Чутки про повторний наступ росіян на Київ найближчим часом поширює ворожа пропаганда. Втім, він навряд чи можливий.

Таку думку висловив Василь "Джміль" Галамай з 3-го батальйону "Нахтігаль", пише "Укрінформ".

"Я думаю, що через те, що вони (росіяни – ред.) так про це відкрито говорять – ймовірність цього на цей момент є дуже низькою", – зауважує Галамай.

Він наголосив: російська пропаганда на початку повномасштабного вторгнення діяла так само. Подібними вкидами РФ намагалася спричинити паніку.

"Росіяни вже за три дні Київ "брали", потім був вкид про "один народ", коли їх мали зустрічати тут, але не так, як насправді зустріли. А ще згадайте про можливий напад з Волині, коли, мовляв, відріжуть кордон", – пригадав боєць.

Він також вважає ворожою ІПСО можливе створення так званих "санітарних зон" на окупованих територіях. І спрямована вона на Захід.

"Мовляв, ми не напали, а денацифіковуємо й демілітаризовуємо. І ми створюємо санітарну зону, щоб їм (українцям – ред.) було безпечно", – вважає Галамай.

Раніше військовий експерт пояснив поспіх ворога на фронті.

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