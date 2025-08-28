ТСН у соціальних мережах

Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: що відомо

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у четвер, 28 серпня, станом на 14:30 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

У ПС попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!» — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Києві та області це вже третя повітряна тривога за добу. Перша нічна тривога тривала 9 годин 9 хвилин.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки вночі 28 серпня далі зростає кількість загиблих. Їх зараз 17. Зокрема, жертвами стали четверо дітей.

