- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 376
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: що відомо
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!
У Києві та низці областей у четвер, 28 серпня, станом на 14:30 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
У ПС попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!» — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у Києві та області це вже третя повітряна тривога за добу. Перша нічна тривога тривала 9 годин 9 хвилин.
Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки вночі 28 серпня далі зростає кількість загиблих. Їх зараз 17. Зокрема, жертвами стали четверо дітей.