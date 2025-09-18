- Дата публікації
-
Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза
Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.
У Києві і низці областей у четвер, 18 вересня, станом на 17:38 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
«У Києві повітряна тривога. БПЛА на околицях столиці… БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину», — йдеться у повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко попередив містян про ворожий дрон над центром cтолиці.
«Над містом літає ворожий БпЛА. Недалеко від центру столиці. Перебувайте в укриттях!» — написав він у Telegram.
Нагадаємо, Росія завдала кривавого авіаудару по Костянтинівці: загинуло п’ятеро цивільних.