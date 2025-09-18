ТСН у соціальних мережах

Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві і низці областей у четвер, 18 вересня, станом на 17:38 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«У Києві повітряна тривога. БПЛА на околицях столиці… БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину», — йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко попередив містян про ворожий дрон над центром cтолиці.

«Над містом літає ворожий БпЛА. Недалеко від центру столиці. Перебувайте в укриттях!» — написав він у Telegram.

Нагадаємо, Росія завдала кривавого авіаудару по Костянтинівці: загинуло п’ятеро цивільних.

