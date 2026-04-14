2 500 000 гривень у реконструкцію лікарні в Києві: ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА та фонд Solidarity допомагають модернізувати медичну інфраструктуру Новини компаній
Мережа будівельних гіпермаркетів LEROY MERLIN UKRAINE спільно з благодійним фондом Solidarity забезпечать будівельними матеріалами на суму 2 500 000 гривень відділення травматології та ортопедії київської лікарні №8, де стартувала масштабна реконструкція. Договір про співпрацю адміністрація медзакладу уклала з партнерами вже вдруге.
У лікарні розпочалися комплексна модернізація: передбачена повна заміна інженерних комунікацій, оновлення підлоги і стін, ремонт санвузлів, встановлення сучасної пожежної системи, а також адаптація приміщень для маломобільних пацієнтів. За умовами проєкту, благодійники забезпечують матеріали, тоді як будівельні роботи фінансує медзаклад.
«Ми вирішили продовжити співпрацю з лікарнею, тому що ортопедія і травматологія — це дуже важливо зараз. Адже наша місія — це бути корисними простим людям. Зокрема, тут проходять відновлення українські захисники», — зазначив Матьйо-Марі Арден, директор благодійного фонду Solidarity.
Це вже другий спільний проєкт лікарні з мережею будівельних гіпермаркетів ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАІНА та благодійним фондом Solidarity. У 2025 році в межах партнерства було відкрито повністю оновлене хірургічне відділення. Загальна вартість робіт становила майже 17 млн гривень. Замість застарілих приміщень з’явився сучасний простір, що відповідає актуальним медичним стандартам і потребам пацієнтів.
Під час першого етапу було повністю оновлено поверх із палатами на 44 ліжка, а також кабінети медиків, маніпуляційні, операційні і побутові приміщення. Відділення облаштоване з урахуванням принципів інклюзивності та безбар’єрності.
«Повністю виконані вимоги для того, щоб пацієнти з вадами на каталках могли заїжджати і в душову, і в туалети. В палатах встановлені температурні та газові датчики. Ведеться відеонагляд», — зазначив директор лікарні Ігор Хоменко.
Лікарня №8 — одна з найбільших у Києві. Там щодня приймають не лише мешканців Києва, а й пацієнтів з інших регіонів, переселенців і поранених військовослужбовців. Тому такі благодійні ініціативи — це не просто модернізація приміщення, а істотна допомога тисячам людей, які потребують гідних умов під час лікування.
«Цей проєкт відповідає нашим життєвим цінностям. Ми вирішили, що допомагатимемо українцям і робитимемо це до кінця. LEROY MERLIN уже допомогла прямо чи опосередковано більш як мільйону людей в Україні відтоді, як у жовтні 2022 року був створений фонд Solidarity», — зазначила генеральна директорка мережі Аксель Берналь.
У воєнний час відповідальний бізнес стає не лише економічною опорою, а й важливим партнером для суспільства, — наголосив голова Оболонської РДА Кирило Фесик. Саме завдяки таким ініціативам зміцнюється стійкість країни та формується основа для її відновлення в майбутньому.