У КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину

В Київській області під час ракетної та дронової атаки пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури та приватних будинків.

17 листопада Росія за допомогою ракет та ударних дронів здійснила масовану атаку на Київщину, які були спрямовані на населені пункти та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Активно працювали сили ППО, які збили кілька ворожих цілей. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури вдалося уникнути.

Однак, під час атаки постраждала 45-річна жінка, вона отримала травму голови. Станом на 10:30 внаслідок падіння уламків пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 21 приватний будинок, 5 господарських споруд, магазин, 2 гаражі, адміністративну будівлю та 5 автомобілів.

В області були введені екстрені відключення електроенергії. Без світла залишилися близько 125 тисяч абонентів. Подачу електрики планується відновити найближчим часом.

Для забезпечення людей розгорнуто 466 пунктів незламності.

Місцева влада разом з міжнародними партнерами активно працює над відновленням пошкодженого та наданням допомоги постраждалим.

Нагадаємо, Україна готова до захисту, оскільки завдяки моніторингу та розвідці знає про наміри ворога. Росія продовжує накопичувати ракети для кількох масованих атак на Україну.

Читайте також: