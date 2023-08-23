Ухилення від призову за масштабною корупційною схемою: у Києві тривають обшуки у ВЛК та ТЦК

Поліцейські продовжують перевіряти службових осіб цих установ і проводять обшуки за місцями їхньої роботи.

У Києві викрили чергову схему ухилення від призову на службу. До її організації причетний військовослужбовець однієї з військових частин зі зв’язками у військово-лікарській комісії районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомили проліцейські слідчого управління главку Києва спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань.

У поліції встановили, що за винагороду в розмірі п'яти тисяч доларів військовослужбовець у змові із працівниками військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК Києва сприяв у визнанні чоловіків призовного віку непридатними до військової служби шляхом отримання ними групи інвалідності. Його затримали.

Поліцейські Києва проводять обшуки у приміщеннях МСЕК, ВЛК і ТЦК / Фото: Поліція Києва

Слідчі оголосили правопорушникові про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

До масштабної корупційної схеми з ухилення від призову на військову службу були причетні й працівники інших медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій Києва (ВЛК).

Правоохоронці вилучають медичну документацію, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби.

Нагадаємо, на Київщині також розкрито схему зняття ухилянтів з військового обліку. Правопорушники забезпечували ухилянтів всіма необхідними документами.

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