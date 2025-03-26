Ухилення від мобілізації: у КМДА затримали посадовця за фіктивну інвалідність

В Києві Служба безпеки України викрила шахрайську схему в КМДА, де посадовець оформляв фіктивну інвалідність для уникнення мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Підозрюваний – директор одного з комунальних підприємства міста. Маючи вплив на службових осіб одного з лікувальних закладів столиці, він отримав виписку про нібито наявність у нього тяжкої хвороби. Встановлений фіктивний діагноз дозволив зловмиснику отримати 3-тю групу інвалідності, що надалі допомагало уникати мобілізації, а також отримувати соціальні гарантії від держави", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець КМДА у період з 2023 по 2025 рік незаконно отримав понад 100 тисяч гривень соціальних виплат.

Посадовцю, який оформляв фіктивну інвалідність, повідомлено про підозру у шахрайстві, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року набрати чинності нові правила оформлення інвалідності після розпорядження президента Зеленського про ліквідацію МСЕК і реформу системи.

Читайте також: