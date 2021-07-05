Ударив по обличчю і штовхнув на асфальт: у Києві таксист викинув з авто пасажирку (відео)

Постраждала написала заяву до поліції.
Напередодні у Києві водій таксі вдарив і викинув з автомобіля пасажирку. Компанія запропонувала їй знижку на наступну поїздку в якості компенсації. Постраждала написала заяву до поліції.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
За словами постраждалої, о 21.14 був замовлений автомобіль. О 21.25 він прибув майже на вказане місце, не доїхавши 100 метрів.
"На моє зауваження, що мітка стоїть в одному місці, а водій - в іншому, водій проїхав цих 100 метрів і силою витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт", - пише жінка.
Нагадаємо, у Запоріжжі суд покарав таксиста, який образив темношкірого пасажира та його дружину. За расизм чоловікові присудили штраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів.