Удар Росії по "Охматдиту": що відбувається на місці атаки – фото, відео

Окупаційна армія Росії вранці 8 липня завдала удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит". Станом на ранок вівторка, 9 липня, тут триває ліквідація наслідків ворожого ракетного удару.

Як розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві частково втрачено єдину в Україні онкогематологічну лабораторію. Окрім того, постраждали кілька відділень медзакладу.

За словами Шаманова, зазнав руйнувань нещодавно зведений корпус. Там пошкоджено 12 відділень, вісім з них - хірургічних, п'ять - онкологічних, два - реанімації, операційний блок.

Удар по Охматдиту – триває ліквідація наслідків атаки / Фото: фото: Наталя Нагорна

Удар по Охматдиту – триває ліквідація наслідків атаки / Фото: фото: Наталя Нагорна

Удар по Охматдиту – триває ліквідація наслідків атаки / Фото: фото: Наталя Нагорна

Через російський удар близько 100 пацієнтів відправили до інших медичних закладів. Загалом з "Охматдиту" було евакуйовано 600 пацієнтів.Частину - перевели до інших медичних закладів.

Нагадаємо, невідомі принесли на територію лікарні "Охматдит" отруєну воду в пляшках. Ті, хто контактував із водою, отримали хімічні опіки.

Читайте також провідні новини дня: