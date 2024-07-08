Удар РФ по "Охматдиту" у Києві: з'явилися жахливі кадри зсередини лікарні (відео)

Станом на зараз на території "Охматдиту" тривають розбирання завалів.

У Мережі показали кадри зсередини дитячої лікарні "Охмадтит" у Києві після ракетного удару Росії.

Відео публікують у місцевих пабліках.

"Охмадтит" у Києві зсередини після атаки РФ. Фото із соцмереж

На одному із відео видно працівників медичного закладу, які отримали поранення внаслідок атаки. На інших кадрах показані пошкоджені кабінети та операційні.

Через атаку країни-агресорки було пошкоджене токсикологічне відділення дитячої лікарні "Охматдит". Станом на зараз на території "Охматдиту" тривають розбирання завалів. За повідомленнями медиків, на момент ракетного удару по корпусу лікарні там могли перебувати 20 дітей.

За останніми даними місцевої влади, 16 потерпілих, семеро – діти. 15 постраждалих госпіталізували. Та двоє осіб загинули. Це - дорослі, одна з жертв була лікаркою.

Удар РФ по "Охматдиту": з'явилися кадри зсередини лікарні

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