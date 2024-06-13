Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар РФ по Київщині: рятувальники вже добу ліквідують пожежу на підприємстві (фото)

Удар РФ по Київщині: рятувальники вже добу ліквідують пожежу на підприємстві (фото)

Рятувальники гасять вогонь після падіння уламків на Київщині / фото ДСНС Київської області

На місці працюють майже 250 працівників ДСНС.

На Київщині вже добу досі гасять пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла через падіння уламків збитих ворожих повітряних цілей. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

!Станом на 07:00 13 червня триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Нагадаємо, вночі проти 12 червня росіяни атакували Київську область дронами і ракетамиВ регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків. Зокрема, сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація