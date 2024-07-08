Удар по Києву: РФ поцілила в Охматдит, медцентр, бізнес-центр і житловий будинок – скільки загиблих

Наразі постраждали 96 людей, серед них - троє дітей. Відомо про загибель 20 людей.
Станом на 15:30 8 липня у Києві внаслідок ворожої атаки загинуло 20 людей, повідомляє МВС.
За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих у столиці внаслідок сьогоднішньої атаки ворога продовжує збільшуватися. Наразі постраждали 96 людей, серед них - троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці.
Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні Охматдит. Одна з них - молода лікарка медзакладу.
Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що в Охматдиті серед загиблих — 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук.
"Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом", — зазначив Садовий.
У лікарні Охматдит наразі 16 постраждалих. Семеро з них - діти. 15 постраждалих госпіталізували.
Двоє постраждалих з інших районів померли в лікарні.
Удар по Дніпровському районі Києві
Попередньо, 7 людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Там також є постраждалі. Пошкоджена будівля медзакладу. Екстрені служби працюють на місці.
Удар по бізнес-центру в Солом'янському районі Києва
Попередньо, 7 загиблих і в бізнес-центрі в Солом'янському районі. Там теж працюють екстрені служби. Інформація уточнюється і оновлюється.
Крім того, у Києві ракетним ударом зруйновано під'їзд житлового будинку. З-під завалів і досі чути голоси. Що відбувається на місці ракетного удару по будинку в Києві, йдеться у прямому включенні ТСН.
Нагадаємо, зранку 8 липня армія РФ завдала комбінованого і потужного удару по Україні. Росіяни випустили 38 ракет. Сили ППО знищили 30 повітряних цілей.
Під час атаки сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу. Згодом стало відомо, що йдеться про "Охматдит".
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