Удар по житловому будинку в Києві: під завалами знайшли загиблу людину

Сьогодні, 17 жовтня, з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва витягнули загиблу людину.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко .

"Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку у Києві", - написав він у Telegram.

Удар по житловому будинку в Києві 17 жовтня

Росія зранку 17 жовтня вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Під завалами врятували 18 людей, пошуки ще двох тривають.

За словами радниак міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, під завалами чути голоси людей, яких наразі намагаються врятувати.

Наразі у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. ЗМІ писали, що рух обмежено ділянкою між вулицею Хрещатик і цирком. Влада столиці закликає мешканців не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Також через російську активність вранці 17 жовтня усі навчальні заклади міста перейшли у дистанційний режим роботи.

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