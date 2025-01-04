Удар по житловому будинку у Києві: рятувальники розібрали завали (фото)

У п’ятницю, 3 січня, рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі Києва, в який вранці 1 січня влучили уламки ворожого ударного безпілотника.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, опублікувавши фото з місця роботи рятувальників.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

У повідомленні нагадали, що внаслідок терористичної атаки росіян тут загинуло 2 людей, ще 4 - постраждали. Врятувати вдалося 4 людей.

Протягом трьох діб на місці працювали рятувальники ДСНС, комунальні служби, волонтери.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

У ході робіт зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучались 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, зранку 1 січня російські військові вдарили по Києву безпілотниками. Під обстріл потрапили кілька будинків у центрі столиці.

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