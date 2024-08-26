Удар по Київській ГЕС: що відомо про атаку, чи можливо зруйнувати греблю

Обласна влада заявила про два пошкоджені енергетичні об’єкти на Київщині.

Унаслідок масованої російської атаки в Київській області було пошкоджено два енергетичних об’єкти. Телеграм-канали повідомляють про влучання по Київській ГЕС. Офіційно українська влада не коментувала інформацію щодо "прильотів", однак в РНБО повідомили, чи можливо ракетами зруйнувати греблю цієї ГЕС.

Що відомо про атаку на Київську ГЕС – читайте на ТСН.ua.

Російські війська під час масованої атаки 26 серпня вдарили по Київській гідроелектростанції у Вишгороді. Про це повідомила низка українських ЗМІ, а російські пабліки поширюють відео про нібито влучання у Київську ГЕС.

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Українська влада офіційно не підтверджувала і не спростовувала влучання по цій станції. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив про відсутність загроз щодо греблі Київської ГЕС.

"Щодо греблі Київської ГЕС – загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", – повідомив голова ЦПД.

Наслідки атаки на Київську область

Водночас начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про наслідки ворожої атаки на область. Він заявив, що пошкоджено два енергетичних об’єкти. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені 22 приватних будинки. Один будинок знищено повністю, ще один – значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто.

"Станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка – у дівчинки подряпина стегна", – йдеться в повідомленні голови ОВА.

Він додав, що зараз також ліквідовуються загорання трав’яного настилу у двох районах області. Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про один з найбільших російських ударів по країні, який ворог влаштував 26 серпня. РФ випустила понад 100 ракет різних типів та близько 100 дронів. Масована атака була спрямована на критичну цивільну інфраструктуру.

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