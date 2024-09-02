Удар по Києву: у перший день навчального року росіяни пошкодили школи

У столиці пошкоджені школи у Шевченківському та Святошинському районах.

Внаслідок ракетної атаки по Києву були пошкоджені вікна у двох школах.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова вказав у своїй заяві, що внаслідок ракетної атаки перед початком нового навчального року в Києві пошкоджені вікна в двох школах. Йдеться про навчальні заклади у Шевченківському та Святошинському районах.

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"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня армія РФ здійснила ракетний удар по Києву. У кількох районах впали уламки, загорілися будівлі та авто. Уламок ракети влучив у корпус котельні одного із закладів освіти.

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