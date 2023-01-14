Удар по Києву: експерт розповів, чим Росія била по столиці

Олександр Коваленко не виключає, що сьогоднішній удар по Києву був лише "розігрівом" перед масованою атакою.

Те, що у Києві пролунали вибухи раніше ніж зазвучав сигнал повітряної тривоги, може говорити тільки про те, що система оповіщення не встигла спрацювати вчасно. Таке можливо тільки за умови малої відстані підльоту ракети, тобто, ракети, найімовірніше летіли з Білорусі.

Про це повідомив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Telegram.

Коваленко зазначив, що для удару по столиці з Білорусі потрібна ракета з великою швидкістю, щоб та максимально швидко пролетіла. На його думку, РФ могла використовувати 9М723 ОТРК "Іскандер".

"Таким чином, можна припустити, що була застосована балістична ракета або з поліпшеними характеристиками, або гіперзвуковий Х-47М2 "Кинджал". Але у випадку з "Кинджалом" в повітряному просторі РБ повинен був бути Міг-31К. А він не злітав. Виникає питання - а чи не іранські?", - зазначив експерт.

Коваленко також заявив, що Росія зібрала достатньо ракетного озброєння різного типу для масованої атаки. Військовий експерт попередив про небезпеку і зазначив, що удари можуть повторитися. Він не виключає, що сьогоднішній удар по Києву був лише "розігрівом" перед масованою атакою.

Ракетна атака на Київ 14 січня

У Києві вранці 14 січня пролунали вибухи у кількох районах до оголошення повітряної тривоги.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.

Також стало відомо, що у Голосіївському районі уламки ракети впали на нежитлову територію, там виникла пожежа.

Ранкова ракетна атака на Київ: включення із місць прильотів

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