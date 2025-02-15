Удар по Чорнобильській АЕС: стало відомо, чи перевищений радіаційний фон на Київщині

Заміри радіаційного фону здійснюються кожні три години.

Після ворожого удару 14 лютого 2025 року по Чорнобильській АЕС радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в нормі.

Про це інформує КМДА у повідомленні у соцмережах.

Перевищень не спостерігається

Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюються кожні 3 години.

Міські служби тримають звʼязок з екстреними службами, залученими до ліквідації наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. У разі необхідності Київська аварійно-рятувальна служба готова надати допомогу.

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока ЧАЕС. Радіаційний фон, на щастя, не підвищувався.

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