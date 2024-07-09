Удар по будинку на Сирці в Києві: під завалами знайшли тіло хлопчика (фото)

Розбір завалів на місці "прильоту" триває.
У житловому будинку на Сирці - в Шевченківському районі Києва, куди зранку 8 липня влучила російська ракета, зросла кількість загиблих. Жертвою стала ще одна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники наголошують, що досі триває ліквідація наслідків російських ударів на трьох локаціях у місті.
У ДСНС наголосили, що внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них чотири дитини, 117 - постраждали, а сім осіб було врятовано.
Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені підʼїзди. Один - було зруйновано повністю. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих через "приліт" по багатоповерхівці.