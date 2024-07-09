Удар по будинку на Сирці в Києві: під завалами знайшли тіло хлопчика (фото)

У житловому будинку на Сирці - в Шевченківському районі Києва, куди зранку 8 липня влучила російська ракета, зросла кількість загиблих. Жертвою стала ще одна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголошують, що досі триває ліквідація наслідків російських ударів на трьох локаціях у місті.

У ДСНС наголосили, що внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них чотири дитини, 117 - постраждали, а сім осіб було врятовано.

РФ вдарила по будинку в Києві.

Ракета РФ прилетіла у житловий будинок в Шевченківському районі Києва. / Фото: Associated Press

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва ракета росіян влучила в житловий будинок. Пошкоджені підʼїзди. Один - було зруйновано повністю. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих через "приліт" по багатоповерхівці.

Ракета повністю зруйнувала під'їзд будинку в Києві! Під завалами можуть бути люди!

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