Удар дронами по Київщині: що відомо про постраждалих та руйнування

Наразі відомо про трьох постраждалих, одна людина – у важкому стані.

На Київщині внаслідок чергової масованої атаки Росії іранськими дронами пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його інформацією, відомо про трьох постраждалих, одна людина у важкому стані.

"Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", — запевнив Кулеба.

Крім того, у регіоні діють екстрені вимкнення електрики.Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах.



"У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла", — підсумував голова ОВА.

Що відомо про вибухи в Києві 19 грудня

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 19 грудня, вкотре атакували столицю та Київську область своїми безпілотниками.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Загалом РФ вночі випустила по Києву понад 20 безпілотників. ППО знищили близько 15. Проте окупанти зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці.