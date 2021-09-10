Щоб не втручатися в освітній процес, виїзди організовані в другу половину дня після уроків.
Учителів Київської області вакцинуватимуть просто у школах.
Графік вакцинації педагогів у кожному закладі освіти на Київщині вже сформували.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
Згідно з планом, до навчальних закладів виїжджатимуть мобільні бригади, які й проводитимуть щеплення.
Щоб не втручатися в освітній процес, виїзди організовані в другу половину дня після завершення уроків.
Загалом наразі на Київщині серед освітян провели 56 647 щеплень.
Водночас вже 25 661 працівник пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19.
Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.