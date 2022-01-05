Убив і сховав тіло на балконі: на Київщині чоловік жорстоко розправився із приятелем

Убив і сховав тіло на балконі: на Київщині чоловік жорстоко розправився із приятелем

Чоловік загрожує до 10 років в'язниці.

У Білій Церкві на Київщині чоловік під час застілля жорстоко вбив свого знайомого, після чого сховав його тіло на балконі.

Про це повідомили у Нацполіції Київської області.

Як стало відомо, подія сталася, коли двоє приятелів та їхня спільна знайома вдома щось святкували. Якоїсь миті між ними спалахнув скандал. Не впоравшись із емоціями, гість накинувся на власника квартири та забив його до смерті. Після чого виніс його тіло на балкон і втік.

Про те, що сталося, пізніше в поліцію повідомила жінка, яка і знайшла тіло загиблого. Згодом правоохоронці встановили та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився 34-річний мешканець Луганської області, який у минулому вже мав проблеми із законом.

“Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили лиходію про підозру за ч. 2 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Згодом у суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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