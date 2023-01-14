У ЗСУ розповіли, звідки росіяни запускали ракети по Києву та чому "тривога" пролунала із запізненням

Їх, виявити можна, але збити - ні.

Ракети, якими російські війська 14 січня атакували Київ, ймовірно, летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.

Про це повідомив "Суспільному" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наразі встановлюватися тип ракет, якими окупанти завдали ударів по регіну.

"Те, що летить по цій траєкторії - ми виявляти, та збивати не можемо", - додав він.

В коментарі "УП" Юрій Ігнат сказав, що, очевидно,це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. Ігнат наголосив, що ЗСУ не мають ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет,

Атака на Київ 14 січня

У суботу зранку ще до оголошення повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Про них повідомили мешканці кількох районів столиці.

Згодом в ОВА заявили, що окупанти запустили ракети по Києву. Мер Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

Також сало відомо, що у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. На об‘єкті виникла пожежа. Її вдалося ліквідувати.

З словами, заступника голови ОП Кирила Тимошенка, окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталей він не розповів.

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