У ЗСУ показали, як сапери очищують околиці та передмістя Києва від ворожих мін та снарядів: відео

Окупанти РФ мінують автомобілі, вхідні двері, іграшки, тіла людей і тварин та просто місцевість.
Час від часу на околицях Києва та в його передмісті чутно вибухи. Не лякайтеся - це сапери очищують нашу землю від ворожих вибухонебезпечних предметів.
Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ України.
На звільнених територіях сапери Сил оборони України продовжують знаходити та знешкоджувати велику кількість боєприпасів та нерозірваних снарядів.
"Закликаємо бути обережними - російські окупанти залишають вибухові пастки в найрізноманітніших місцях. Мінують цивільні автомобілі, вхідні двері, дитячі іграшки, інші предмети, тіла людей і тварин та просто місцевість", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, кожного окупанта, який чинив звірства в Бучі, шукатимуть за допомогою технології з розпізнавання облич.
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