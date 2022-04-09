У ЗСУ показали, як сапери очищують околиці та передмістя Києва від ворожих мін та снарядів: відео

У ЗСУ показали, як сапери очищують околиці та передмістя Києва від ворожих мін та снарядів: відео

Окупанти РФ мінують автомобілі, вхідні двері, іграшки, тіла людей і тварин та просто місцевість.

Час від часу на околицях Києва та в його передмісті чутно вибухи. Не лякайтеся - це сапери очищують нашу землю від ворожих вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ України.

На звільнених територіях сапери Сил оборони України продовжують знаходити та знешкоджувати велику кількість боєприпасів та нерозірваних снарядів.

"Закликаємо бути обережними - російські окупанти залишають вибухові пастки в найрізноманітніших місцях. Мінують цивільні автомобілі, вхідні двері, дитячі іграшки, інші предмети, тіла людей і тварин та просто місцевість", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, кожного окупанта, який чинив звірства в Бучі, шукатимуть за допомогою технології з розпізнавання облич.

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