У зоні відчуження локалізували займання трави: чи вплинула пожежа на рівень радіації в Києві (фото, відео)

У зоні відчуження локалізували займання трави: чи вплинула пожежа на рівень радіації в Києві (фото, відео)

Загорання сухої трави у Зоні відчуження локалізовано, триває її гасіння.

У Зоні відчуження рятувальникам вдалося локалізовано займання сухої трави поблизу КПП "Дитятки". Наразі триває гасіння пожежі.

Про це інформує ДСНС.

У Києві станом на ранок 5 травня показники радіаційного фону та атмосферного повітря перебувають у нормі. Міська влада закликає киян зберігати спокій та довіряти офіційній інформації.

За повідомленням ДСНС України, 4 травня, коли виникло займання, на місці працювали 33 рятувальники та 13 одиниць техніки.

"Офіційно: 5 травня о 09:05 займання сухої трави поблизу КПП "Дитятки" в Зоні відчуження, що виникло напередодні, локалізовано. Триває гасіння", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області на ворожих мінах підірвалися двоє рятувальників та водій трактора.

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