У заторі стоять сотні авто: на трасі під Києвом сталася моторошна ДТП (фото і відео)

Ускладнено рух у напрямку Києва.
Близько п‘ятої години ранку на 22 кілометрі траси Київ - Одеса, поблизу селища Глеваха, легковик Toyota на швидкості влетів у відбійник та перекинувся на дах.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області та dtp.kiev.ua.
За попередньою інформацією, в аварії є потерпілі. Ускладнено рух у напрямку Києва, у заторі стоять сотні авто. Рух організовано зустрічною смугою.
Нагадаємо, що вчора, 24 січня, на цій трасі сталася смертельна ДТП. Поблизу села Калинівка Daewoo Lanos влетів під фуру. Загинули чотири людини - двоє чоловіків і дві жінки.
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