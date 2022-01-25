У заторі стоять сотні авто: на трасі під Києвом сталася моторошна ДТП (фото і відео)

У заторі стоять сотні авто: на трасі під Києвом сталася моторошна ДТП (фото і відео)

Ускладнено рух у напрямку Києва.

Близько п‘ятої години ранку на 22 кілометрі траси Київ - Одеса, поблизу селища Глеваха, легковик Toyota на швидкості влетів у відбійник та перекинувся на дах.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області та dtp.kiev.ua.

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За попередньою інформацією, в аварії є потерпілі. Ускладнено рух у напрямку Києва, у заторі стоять сотні авто. Рух організовано зустрічною смугою.

Нагадаємо, що вчора, 24 січня, на цій трасі сталася смертельна ДТП. Поблизу села Калинівка Daewoo Lanos влетів під фуру. Загинули чотири людини - двоє чоловіків і дві жінки.

Поліція Київської області

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У Київській області легковик врізався у вантажівку – 4 людини загинули | Новини України

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