Аби скористатися новою функцією, достатньо лише оновити програму та перейти до розділу "Святкові події".
У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна дізнаватись про святкові події.
Цього року у застосунку з'явилося багато корисних для киян функцій, і ще більше творці планують запустити у новому році.
Нещодавно розробники оновили розділ з афішами, завдяки якому мешканці столиці тепер зможуть дізнаватися про усі святкові події, які відбуваються у нашому місті.
Для того, щоб скористатися новою функцією, достатньо лише оновити програму та перейти до розділу "Святкові події", де вже зараз зібрано всі різдвяні заходи, концерти, а також локації з казковими ельфами та іншими героями новорічних свят.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
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