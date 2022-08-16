У застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна голосувати за електронні петиції

У міському застосунку "Київ Цифровий" тепер можна голосувати за електронні петиції.

За словами керівника цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич, це вже третій інструмент е-демократії у застосунку після голосування за проєкти Громадського бюджету і дерусифікацію.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, зокрема, у застосунку "Київ Цифровий" користувачі зможуть:

переглянути опубліковані на сайті петиції та детальну інформацію про них;

підтримати петицію;

відслідковувати прогрес підписаних ними петицій.

Слід зазначити, що електронна петиція – це сервіс для громадян, який дає змогу донести свої ініціативи до Київської міської ради. У разі отримання 6000 підписів ініціативи розглянуть і за можливості виконають. Петиції можуть стосуватися будь-якого питання, яке належить до компетенції Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та їхніх структурних підрозділів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду.

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