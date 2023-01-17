У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо розвитку української мови в столиці

Киянам також пропонується добірка посилань на освітні платформи та застосунки, які допомагають поліпшити знання української мови та зробити перехід, за бажанням, на спілкування винятково рідною мовою комфортнішим.

Киянам запропоновано пройти опитування щодо розвитку української мови в столиці, яке розпочалося в застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії фіксується помітне зростання кількості людей, котрі свідомо переходять на спілкування українською. Це важливий крок, спрямований на укріплення позицій державної мовної політики та зміцнення національної самоідентифікації, а разом із тим – і національної безпеки", - зазначили в КМДА.

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Опитування має висвітлити громадську думку щодо реального стану використання української мови в Києві та визначити основні інструменти, які місто може запропонувати всім охочим опанувати українську мову. Воно проводиться в межах розробки міської Концепції ствердження української мови в усіх сферах суспільного життя столиці та триватиме до 31 січня.

"Отримані результати опитування допоможуть нам зрозуміти рівень функціонування української мови в столиці та будуть використані під час розробки згаданої концепції міста Києва, втілення якої включатиме мовні курси та розмовні клуби для дорослих і дітей, спеціалізовані тренінги для працівників сфери послуг, бізнесу, державних службовців, оновлення програм у закладах освіти, мовні курси для людей із інвалідністю тощо", - розповіла заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Також киянам пропонується добірка посилань на освітні платформи та застосунки, які допомагають поліпшити знання української мови та зробити перехід, за бажанням, на спілкування винятково рідною мовою комфортнішим. Ознайомитися з ними можна на Facebook-сторінці "Київ Цифровий".

Нагадаємо, в застосунку "Київ Цифровий" від серпня 2022 року можна голосувати за електронні петиції.

Експрес-диктант на знання української мови від мовознавця Олександра Авраменка

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