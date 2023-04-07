У застосунку "Київ Цифровий" стартувало електронне голосування щодо перейменування майже 30 міських об’єктів

У застосунку "Київ Цифровий" стартувало рейтингове електронне голосування щодо перейменування ще 27 міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, важливо почути думку громадськості перед тим, як депутатський корпус Київської міської ради прийме рішення про перейменування цих міських об’єктів.

Як йдеться на сайті КМДА, опитування розпочалося сьогодні, 7 квітня, та триватиме до 16 квітня. Після цього електронна система підраховує остаточні результати, а потім їх передають на розгляд Київради.

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Керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич нагадав, що пройти опитування можуть громадяни, які підтвердили особу через Bank ID. Верифікація необхідна для чесних і прозорих результатів.

"Ця комунікація міської влади та громадськості є хорошим прикладом взаємодії та відкритості. Кожен мешканець шляхом електронного голосування може обрати той варіант, який на його думку найбільш вдалий для перейменування конкретної вулиці, провулку, проспекту, скверу або парку. Зокрема заплановано перейменувати проспекти Повітрофлотський та Правди, а також парк імені Генерала Потапова, сквер імені Чкалова, сквер Трудової слави. Спільно ми назавжди позбуваємось відбитків радянського та імперського минулого на карті столиці. У час війни чітко відокремлюємо межу між культурним та історичним надбанням України та країн-агресорів", – наголосив Володимир Бондаренко.

Бондаренко додав, що у Києві немає місця топонімічним назвам, які увічнюють представників та події держави, яка розпочала повномасштабну війну проти України, та здійснює геноцид нашого народу.

Щоб проголосувати, у застосунку потрібно перейти в розділ "Електронна демократія", обрати "Опитування", переглянути перелік питань і натиснути кнопку "Взяти участь".

Нагадаємо, в застосунку "Київ Цифровий" від серпня 2022 року можна голосувати за електронні петиції.

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