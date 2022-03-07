Ваші фото/відео злочинних дій будуть оформлені згідно з міжнародними стандартами та стануть доказами для покарання агресора у судах.
У застосунку "Київ Цифровий" доступне корисне оновлення для документування воєнних злочинів РФ в Україні.
Для збору доказової бази скоєння воєнних злочинів російської армії в Україні створено офіційну платформу warcrimes.gov.ua.
Як повідомляє заступник голови КМДА та CDTO Києва Петро Оленич, долучитися до збору воєнних злочинів можна в застосунку "Київ Цифровий", розділ "Допомога армії".
Ваші фото/відео злочинних дій будуть оформлені згідно з міжнародними стандартами та стануть доказами для покарання агресора у судах.
Нагадаємо, під Києвом озброєні до зубів військові готові до зустрічі з ворогом.
Водночас російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовців.
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