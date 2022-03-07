У застосунку "Київ Цифровий" доступне корисне оновлення для документування воєнних злочинів РФ в Україні

У застосунку "Київ Цифровий" доступне корисне оновлення для документування воєнних злочинів РФ в Україні

Ваші фото/відео злочинних дій будуть оформлені згідно з міжнародними стандартами та стануть доказами для покарання агресора у судах.

У застосунку "Київ Цифровий" доступне корисне оновлення для документування воєнних злочинів РФ в Україні.

Для збору доказової бази скоєння воєнних злочинів російської армії в Україні створено офіційну платформу warcrimes.gov.ua.

Також читайте Буде створено трибунал для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України - Кулеба

Як повідомляє заступник голови КМДА та CDTO Києва Петро Оленич, долучитися до збору воєнних злочинів можна в застосунку "Київ Цифровий", розділ "Допомога армії".

Ваші фото/відео злочинних дій будуть оформлені згідно з міжнародними стандартами та стануть доказами для покарання агресора у судах.

Нагадаємо, під Києвом озброєні до зубів військові готові до зустрічі з ворогом.

Водночас російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовців.

Читайте також: