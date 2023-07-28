У Вороньківській громаді на Київщині проведуть евтаназію бродячих собак і котів: що відомо

Зазначається, що знищення здичавілих котів і собак гуманними методами проводитиметься лише в осередку епізоотичного вогнища, тобто на території мисливського угіддя "Процівське" МРГ "Карань".

Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради на Київщині повідомляє про наміри провести евтаназію безпритульних тварин на території громади.

Цю інформацію оприлюднено на офіційній сторінці сільради у Facebook.

Пояснюється, що рішення продиктоване Планом заходів щодо профілактики, недопущення поширення й ліквідації захворювання африканської чуми свиней на території Вороньківської громади. Його ухвалили на засіданні місцевої державної протиепізотичної комісії при Бориспільській РДВА.

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Зазначається, що знищення здичавілих котів і собак гуманними методами проводитиметься лише в осередку епізоотичного вогнища, тобто на території мисливського угіддя "Процівське" МРГ "Карань".

Відповідно до пункту 15 цього Плану, до 30.07.2023 року будуть здійснені заходи щодо проведенню евтаназії бродячих котів і собак задля недопущення поширення АЧС, розносниками якої, зокрема, є гризуни, коти й собаки.

Також виконком закликає провести знищення гризунів у приватних домогосподарствах і господарствах інших форм власності.

Мешканцям громади радять не випускати домашніх улюбленців за межі домоволодіння заради їхньої безпеки та з метою уникнення вилову з наступною евтаназією (позбавленням їх життя).

Нагадаємо, на Київщині собака напав на 12-річного хлопчика.

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