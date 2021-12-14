У Вишневому затримано озброєного зловмисника, який стріляв у людей: фото, відео

У Вишневому затримано озброєного зловмисника, який стріляв у людей: фото, відео

Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки.

У Вишневому під Києвом відбулась спецоперація із затримання озброєного зловмисника.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов та оприлюднив фото та відео.

"Сьогодні, 14 листопада, о 12:00 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки", - зазначив він.

Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири.

Зловмисника затримано.

Нагадаємо, у Києві на офіційному паркуванні на Бесарабській площі орудує чоловік, який погрозами вимагає від власників автівок гроші за паркування. Він може скрутити ковпачок з колеса та погрожувати порізати колеса.

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