У Вишневому затримано озброєного зловмисника, який стріляв у людей: фото, відео

Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки.
У Вишневому під Києвом відбулась спецоперація із затримання озброєного зловмисника.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов та оприлюднив фото та відео.
"Сьогодні, 14 листопада, о 12:00 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки", - зазначив він.
Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири.
Зловмисника затримано.
Нагадаємо, у Києві на офіційному паркуванні на Бесарабській площі орудує чоловік, який погрозами вимагає від власників автівок гроші за паркування. Він може скрутити ковпачок з колеса та погрожувати порізати колеса.
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